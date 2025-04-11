2024 YLSY kurum kontenjanları tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (2024 -YLSY) sonuçları açıklandı. İşte, sorgulama ekranı...

2024 YLSY kurum kontenjanları tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama sayfası

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında tarafından verilen burs ile yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını bakanlığın REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) adresinden öğrenebilecek.

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslim sürecine ilişkin iş ve işlemler ise Yükseköğretim ve Yurt Dışı Genel Müdürlüğünün sitesinden (http://yyegm.meb.gov.tr/) daha sonra duyurulacak.

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