2024 YLSY tercihleri ne zaman başlayacak? MEB tarih verdi

YLSY kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemlerine geri sayım başladı. İşte, 2024 YLSY tercih takvimi...



Sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, MEB'in "Resmi Burslu Öğrenci Sistemi" üzerinden alınacak.



MEB TARİH VERDİ



2024 YLSY tercihleri, 27 Mart-9 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YLSY burs programı kapsamında, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek.



Bakanlıkça, 2024 YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak açıklanmıştı.

