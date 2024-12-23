2024 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır? (2024 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu)

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Burs Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilecek. Bu doğrultuda 2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 668 öğrenci gönderilece.



Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar başvuru işlemlerini 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın https://rebus.meb.gov.tr/ (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) internet adresi üzerinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası" bilgilerini kullanarak yapacaklar. Başvuru ekranı REBUS üzerinden 23 Aralık 2024 tarihinde adaylara açılacak. Başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

