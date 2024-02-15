2024-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YÖKDİL sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM 2024-YÖKDİL/1: sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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