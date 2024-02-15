2024-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YÖKDİL sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.