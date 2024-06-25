2024-YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman? İşte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

2024-YÖKDİL/2 başvurularının ne zaman yapılacağı son günlerde araştırılmaya başladı. YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM üzerinden yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. İşte, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri...



2024 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.



Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.



YÖKDİL/2 SINAV TAKVİMİ



Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

