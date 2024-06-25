2024-YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman? İşte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL takvimine çevirdi. Peki, 2024-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

2024-YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman? İşte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

2024-/2 başvurularının ne zaman yapılacağı son günlerde araştırılmaya başladı. YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, üzerinden yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. İşte, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri...

2024 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

YÖKDİL/2 SINAV TAKVİMİ

11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

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