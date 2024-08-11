2024-YÖKDİL/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

Bugün yapılacak YÖKDİL'e 101 bin 96 aday katılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak. Peki, 2024-YÖKDİL/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

2024-YÖKDİL/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

2024-/2, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...

YÖLDİL SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

SINAV SONUÇ TAKVİMİ

sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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