2024-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



2024-YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.



Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

