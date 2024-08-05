2024-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

2024-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-/2) giriş belgelerini erişime açtı. giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2024-YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

Öne Çıkan Video

Kamp malzemelerine ilgi arttı

EĞİTİM HABERLERİ

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: MEB lise nakil sonucu sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: MEB lise nakil sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM, 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarını yayımladı

ÖSYM, 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarını yayımladı

KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖABT kitapçığı ne zaman açıklanır?

KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? ÖABT kitapçığı ne zaman açıklanır?

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...