2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvurusu ne zaman bitecek?

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular başladı. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Peki, İBB yurt başvurusu ne zaman bitecek?

2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvurusu ne zaman bitecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (), yükseköğrenim yurtlarına başvurular başladı. Henüz başvuru yapmayan üniversiteliler de başvuruların son tarihine odaklandı.

İBB'den gelen açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

İBB YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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