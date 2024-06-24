2024'te üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi takvimi

Lisans ya da ön lisans programlarında eğitim alan ya da bu yıl eğitim alma planı olan adaylar, üniversitelerin açılış takvimine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

2024'te üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi takvimi

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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