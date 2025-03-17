2025-2026 döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alan okulların başlayacağı tarih, henüz uzun zaman olmasına rağmen araştırmalara konu oldu. Okulların başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 ve 2026 eğitim dönemi takvimi ile açıklanacak.



YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi henüz belli olmazken önümüzdeki eğitim yılının, geçmiş dönemlere benzer şekilde Eylül ayında başlaması bekleniyor.



MEB EĞİTİM YILI TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim dönemine dair henüz bir takvim paylaşılmadı.



Birkaç ay içinde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi takviminin ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

