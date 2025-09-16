2025-2026 yılı ÜNİDES başvuru tarihleri açıklandı (ÜNİDES başvuru şekli)

Üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat oluşturan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan bir destek programı olarak uygulanıyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında; üniversitelerin yönerge, usul ve esasları ile diğer mevzuatlar çerçevesinde onaylanan öğrenci kulüpleri destekten faydalanabiliyor. Program; gençlerin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm arayan, gelişimlerine katkı sunan, kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeleri desteklemeyi hedefliyor.

2025 - 2026 YILLARINDA ÜNİDES 2 DÖNEM HALİNDE GERÇEKLEŞECEK



2025-2026 döneminde ÜNİDES iki dönem halinde gerçekleştirilecek. 5. dönem başvuruları 16 Eylül – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.



Yeni dönemde; yerel projeler için 75 bin TL’ye kadar, ulusal projeler için 125 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. ÜNİDES, bu yıl da üniversite öğrenci topluluklarının projelerine güçlü bir kaynak sunmaya devam edecek.



ÜNİDES, Bakanlığın hazırladığı “Gençlik Politika Belgesi”nde yer alan 11 temel alan çerçevesinde projelere destek sağlıyor:



Afet Yönetimi ve Dayanıklılık

Aile ve Değerler

Bilim ve Teknoloji

Çevre ve İklim

Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme

Gençlik Bilgilendirmesi

Gençlik Sağlığı ve Spor

Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum

İstihdam ve Girişimcilik

Sosyal Kapsayıcılık

Uluslararası Gençlik Çalışmaları