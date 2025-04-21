2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru takvimine yönelik araştırmalar öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihlerine göre sınavlara hazırlık yapan adaylar, ÖSYM'nin ilan ettiği takvime odaklandı. İşte, 2025 MEB AGS Hakkında bilgiler...



AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.



Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.



Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.



Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.



MEB AGS HAKKINDA



Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.



Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.



Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.