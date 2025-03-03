2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Akademi Giriş Sınavının başvuru ve oturum tarihleri, yüz binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla öğretmen adaylarının araştırmaları hız kazandı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların kapsamı ve konu dağılımları da merak ediliyor.



MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT NE ZAMAN?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.



SINAVLARIN KAPSAMI BELLİ OLDU



ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak.



ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.



AGS'DE ADAYLARA 80 SORU VE 110 DAKİKA



Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.



ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.



ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.