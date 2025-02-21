2025-ALES/1 başvuruları ne zaman bitecek?

Akademik kariyer hedefinde olan adaylar için yılda üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki ilk oturumuna geri sayım başladı. Adaylar, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Öte yandan ALES başvuru ücreti de belli oldu. ALES başvuru ücreti, 750 TL olarak açıklandı. İşte, 2025-ALES/1 başvuruları için belirlenen son tarih...



ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını 26 Şubat'a kadar yapabilecek.



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

