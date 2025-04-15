2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi

Akademik kariyer hedefiyle yola çıkan lisans mezunlarına yönelik düzenlenen ALES oturumlarının bu yılki ilki geride kaldı. Her sene üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki kalan takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025-ALES/2 başvuru tarihi...



ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.









