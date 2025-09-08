2025-ALES/3 başvuru takvimi açıklandı: ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek

Akademik kariyer hedefi bulunan adayların yoğun ilgi gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından her yıl üç farklı dönemde gerçekleştiriliyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz Pazar günü tamamlandı ve binlerce aday sınav heyecanını geride bıraktı. Ancak çeşitli nedenlerle bu oturuma katılamayan ya da aldığı puanı yeterli bulmayan adaylar için süreç devam ediyor. Şimdi gözler, yılın son sınavı olacak ALES/3’e çevrildi. Adaylar, hem başvuru takvimi hem de sınav tarihiyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek için ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip ediyor.



ALES 3 NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.



ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.