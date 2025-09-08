2025-ALES/3 başvuru takvimi açıklandı: ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES'in üçüncüsü için geri sayım devam ediyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz'da tamamlanırken, gözler şimdi yılın son sınavı olacak ALES/3'e çevrildi.
Akademik kariyer hedefi bulunan adayların yoğun ilgi gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından her yıl üç farklı dönemde gerçekleştiriliyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz Pazar günü tamamlandı ve binlerce aday sınav heyecanını geride bıraktı. Ancak çeşitli nedenlerle bu oturuma katılamayan ya da aldığı puanı yeterli bulmayan adaylar için süreç devam ediyor. Şimdi gözler, yılın son sınavı olacak ALES/3’e çevrildi. Adaylar, hem başvuru takvimi hem de sınav tarihiyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek için ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip ediyor.
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
ALES NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. ALES’in temel amacı, adayların sayısal ve sözel alanlardaki muhakeme gücünü ölçerek lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolara başvurularda kullanılacak standart bir puan sağlamaktır.
Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir ve adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde değerlendirme imkânı sunar.
