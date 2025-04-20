2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi vizelerini atlatan açıköğretimliler, şimdiden bu dönemin final sınav hazırlıklarına başladı. Gelecek mayıs ayı içinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. İşte, 2025 AÖF bahar dönemi final takvimi...



AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?



Bahar dönemi dönem sonu sınavı yani finaller, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.



Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin mayıs ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.