2025 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları Şubat ayı içerisinde yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ATA AÖF internet adresinden sorgulanabilecek. İşte, Güz dönemi bütünleme takvimi...



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.



1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.



Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.



Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.