2025 BKUBTS başvuruları başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), 5 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.



Sınava başvurular, 20-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



