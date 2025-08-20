2025 BKUBTS başvuruları başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Peki, 2025 BKUBTS başvuruları nasıl yapılır?

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), 5 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 20-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

