2025 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS sınav takvimi

2025 Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak. İşte, İOKBS sınav takvimi hakkında bilgiler...



2025 İOKBS NE ZAMAN?



27 Nisan 2025 pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.



Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecek.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.



Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

