İOKBS bursu başvuru tarihleri, sınava katıım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınav tarihinin belli olmasıyla birlikte, gözler bursluluk sınavı başvurularına çevrildi. Peki, 2025 bursuluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?



2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.



İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri henüz belli oldu. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.



Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

