2025 bursuluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
2025 bursluluk sınavı (İOKBS) burs başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayan binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi tarafından sorgulanıyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladıkları bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2025 bursuluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman?
İOKBS bursu başvuru tarihleri, sınava katıım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınav tarihinin belli olmasıyla birlikte, gözler bursluluk sınavı başvurularına çevrildi. Peki, 2025 bursuluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri henüz belli oldu. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.
Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.
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