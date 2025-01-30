2025 DGS ne zaman yapılacak? (ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi)

2025 DGS sınav ve başvuru tarihi, sınava girecek olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen adaylar, DGS başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte 2025 DGS başvuru takvimi ve sınav tarihi.



2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ



DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.



Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.