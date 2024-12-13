2025 DGS sınav ve başvuru takvimi: DGS başvurusu ne zaman?

2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları gelecek yıl mayıs ayında başlayacak. İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi...



2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS OTURUMU NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.



Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.