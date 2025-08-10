2025 DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devame diyor. Yıl da sadece bir kez uygulanan DGS sınavından başarılı puan alan öğrenciler, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla taşıma hakkına sahip olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi sonrasında sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman?



2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.



Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

