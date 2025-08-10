2025 DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuç tarihi, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. DGS, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için her yıl uygulanıyor ve sınav sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevriliyor.Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde uygulanan DGS sınavının ardından adaylar artık sonuçları bekliyor. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devame diyor. Yıl da sadece bir kez uygulanan DGS sınavından başarılı puan alan öğrenciler, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla taşıma hakkına sahip olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi sonrasında sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman?
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi, sonuçların hemen ardından duyurulacak. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış, tercihleri 18-24 Eylül'de alınmıştı.
Yerleştirme sonuçları da 27 Eylül'de açıklandı.Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS tercihlerinin de sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra başlası bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS tercihlerinin de sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra başlası bekleniyor.
