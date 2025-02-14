2025-DGUY başvuruları başladı: 2025-DGUY sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru süreci başladı. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-DGUY Kılavuzu’nda yer alıyor. Peki, 2025-DGUY sınavı ne zaman?

2025-DGUY başvuruları başladı: 2025-DGUY sınavı ne zaman?

2025-DGUY sınavında başvuru süreci start aldı. Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun yirmi katıaday), nihai başvurularını 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında yapacak.

2025-DGUY SINAVI NE ZAMAN?

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY), 19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.

2025-DGUY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

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