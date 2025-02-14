2025-DGUY başvuruları başladı: 2025-DGUY sınavı ne zaman?

2025-DGUY sınavında başvuru süreci start aldı. Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun yirmi katıaday), nihai başvurularını 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında yapacak.



2025-DGUY SINAVI NE ZAMAN?



2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY), 19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.



2025-DGUY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.



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