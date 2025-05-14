2025-DGUY: Sınav Sonuçları Açıklandı
DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuç duyurusu ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar 2025-DGUY: Sınav Sonuçlarını online sistem üzerinden sorgulayabilecek.
DGUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi.
ÖSYM SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "19 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-DGUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.
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