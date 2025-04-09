2025-DGUY: Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı (DGUY sınav yerleri nasıl öğrenilir?)
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, 2025-DGUY sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilecek.
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların 2025-DGUY sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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