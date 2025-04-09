2025-DGUY: Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı (DGUY sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların 2025-DGUY sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.



ÖSYM DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.