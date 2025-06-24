2025-DUS 1. Dönem tercihleri başladı (2025-DUS 1. Dönem tercihleri için son gün ne zaman?)
2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih takvimi belli oldu. Adaylar, DUS tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
2025-DUS 1. Dönem: Tercih takvimi belli oldu. 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.
DUS 1.DÖNEM TERCİH DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Haziran 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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