2025-DUS 1. Dönem tercihleri başladı (2025-DUS 1. Dönem tercihleri için son gün ne zaman?)

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih takvimi belli oldu. Adaylar, DUS tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

2025-DUS 1. Dönem tercihleri başladı (2025-DUS 1. Dönem tercihleri için son gün ne zaman?)

2025-DUS 1. Dönem: Tercih takvimi belli oldu. 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025-DUS 1. Dönem tercihleri başladı (2025-DUS 1. Dönem tercihleri için son gün ne zaman?) - 1

DUS 1.DÖNEM TERCİH DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Haziran 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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