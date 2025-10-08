2025-DUS 1. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği tercih başvuruları başladı

ÖSYM , 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği yapmak isteyen adaylar için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereğince yapılacak yerleştirme işlemleri için hazırlanan “2025-DUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Tercih Kılavuzu” ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayımlandı. Adaylar tercihlerini 8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 8 Ekim 2025 saat 10.00’da başlayacak ve 12 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek. Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Uzmanlık Dalı Değişikliği için Tercih Kılavuzu

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların tercih süreci öncesinde yayımlanan Tercih Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.



ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, yerleştirme sürecinin ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtilerek, adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.