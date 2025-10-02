2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınav Giriş Belgeleri Erişimde



12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak sınavlar için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 02 Ekim 2025 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr

adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile temin edebilecek.



Önemli Uyarı



ÖSYM, sınav günü için adaylara kritik bir hatırlatma yaptı. 12 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav sabahı adayların erken saatte binalarda hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.



Kamuoyuna Duyuru



ÖSYM, sınavlara katılacak tüm adaylara başarı dileklerini iletirken, sınav giriş belgelerinin mutlaka çıktısının alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.