2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı kitapçıkları ve cevap anahtarları Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10’unu erişime açtı. Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların bulunduğu Temel Soru Kitapçığına 12 Ekim 2025 saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Kitapçık görüntüleme işlemi 22 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM, yayımlanan soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu ve tüm telif haklarının kuruma ait bulunduğunu hatırlatarak, soruların izinsiz şekilde çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını ve yayımlanamayacağını bildirdi.



2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

