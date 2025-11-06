2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
06.11.2025 10:54
Anadolu Ajansı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Ekim'de uygulanan 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabının, "D" şıkkı olarak düzeltilmesine karar verildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
SORU-CEVAP KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI
12 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edildi.
SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN