2025-GUY: Sınav sonuçları açıklandı

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanlandı. ÖSYM, GUY sonuç duyurusunu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.



ÖSYM DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi