2025-GUY: Sınav sonuçları açıklandı
GUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, GUY sonuçlarını ÖSYM’nin online sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanlandı. ÖSYM, GUY sonuç duyurusunu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi
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