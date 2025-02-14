2025-GUY Sınavı başvuruları başladı: İşte 2025-GUY sınav tarihi

Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla beş katı aday), nihai başvurularını 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında yapacak. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-GUY Kılavuzu’nda yer alıyor.



2025-GUY SINAVI NE ZAMAN?



2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.



2025-GUY ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilir.



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