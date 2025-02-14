2025-GUY Sınavı başvuruları başladı: İşte 2025-GUY sınav tarihi
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuru sürecinin ardından ise nihai başvuru takvimi başlayacak.
Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla beş katı aday), nihai başvurularını 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında yapacak. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-GUY Kılavuzu’nda yer alıyor.
2025-GUY SINAVI NE ZAMAN?
2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.
2025-GUY ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilir.
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