2025-GUY Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM'de

2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan bu sınav, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için önemli bir adımdır.​

GUY SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2025 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek. 2025-GUY sınavı soruları aynı gün içerisinde (20 Nisan) paylaşılacak.

Adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



