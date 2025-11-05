2025 Güz Dönemi ATA AÖF sınav tarihleri (ATA AÖF sınavları ne zaman?)
05.11.2025 12:47
Haber Merkezi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 güz dönemi sınav takvimi açıklandı. Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre, güz dönemi ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavlarının tarihleri netleşti.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Eğitim yılının Güz dönemi sınavlarına geri sayım başladı. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde yapılacak sınavlara hem çevrim içi hem de yüz yüze sınav merkezlerinde katılabilecek. Detaylı sınav programı ve sınav merkezleri listesi ATA AÖF’ün resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 – 2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav tarihleri şu şekilde:
Ara (Vize) Sınavı: 22 Kasım 2025 (I. oturum 09:30, II. oturum 14:00) ve 23 Kasım 2025 (III. oturum 15:00).
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 10 Ocak 2026 (I. ve II. oturum) ve 11 Ocak 2026 (III. oturum).
Sınava giren öğrencinin soru cevaplama anı
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" üzerinden alacaklar. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile birlikte yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi gibi gerekli araçları sınavda bulundurmaları gerekiyor.
Belgeyi almak için şu adımları izleyin:
https://obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yapın.
TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" menüsüne tıklayın.
Açılan sayfada "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini seçin.
Belgenizi PDF formatında indirip yazdırabilirsiniz.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı kimlik