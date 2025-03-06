2025-HMGS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

Hukuk Fakültelerinden mezun adayların katılım sağladığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın bu yılki etabına başvurular başladı. Adaylar, sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek. İşte, 2025-HMGS/1 başvuruları hakkında bilgiler...



2025-HMGS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını 5 Mart'tan itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.



2025-HMGS/1 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.



2025-HMGS/1 OTURUMU NE ZAMAN YAPILACAK?



2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.



HMGS HAKKINDA



Hukuk Fakültesi mezunlarına yeterlilik şartı getiren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından yapılıyor.



Giriş sınavı şartı getiren yasa 2019 yılında çıkarılmıştı. Sınav 24 Ekim 2019 yılından sonra Hukuk Fakültesine kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 yılından sonra mezun olanları kapsayacak.



Avukatlık ve Noterlik stajına başlamak isteyenlerle Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına katılmak isteyen mezunların, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

