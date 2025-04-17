2025-HMGS/1: sınava giriş belgeleri erişime açıldı: HMGS/1 sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Yapılan açıklamada; "27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na (2025-HMGS/1) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.