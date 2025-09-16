2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Yeniden Değerlendirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla adaylar bilgilendirildi.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı soru, yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemi yeniden yapılmıştır.



Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 16 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.