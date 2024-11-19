2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-HMGS sınav ve başvuru tarihleri

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Bu yıl ilk kez uygulanan sınav gelecek yıl da devam edecek. Peki, 2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak?

2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-HMGS sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () uygulanacak Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek sene iki kez yapılacak. İşte, 2025-HMGS başvuru ve oturum takvimi...

2025-HMGS/1 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) 27 Nisan'da yapılacak.

Sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını 5 Mart-17 Mart 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleştirecek.

2025-HMGS/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül'de yapılacak.

Adaylar başvurularını 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Öne Çıkan Video

14 dizide 3 bin şiddet sahnesi! Psikolojik şiddet ilk sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...