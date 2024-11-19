2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-HMGS sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek sene iki kez yapılacak. İşte, 2025-HMGS başvuru ve oturum takvimi...



2025-HMGS/1 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) 27 Nisan'da yapılacak.



Sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını 5 Mart-17 Mart 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleştirecek.



2025-HMGS/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül'de yapılacak.



Adaylar başvurularını 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

