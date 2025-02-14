2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) giriş belgeleri erişime açıldı. Tüm gözler şimdi sınav tarihinde. Peki, 2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman?

2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, 'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2025-Kaymakamlık'a başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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