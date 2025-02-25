2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

2025-Kaymakamlık Sınavı geride kaldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na 13 bin 998 aday müracaat etmişti. 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda 41 bina ve 636 salon kullanıldı. İşte, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonuç tarihi...



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.



SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.



İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

