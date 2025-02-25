2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan sınava katılan adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. Peki, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

2025-Kaymakamlık Sınavı geride kaldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na 13 bin 998 aday müracaat etmişti. 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda 41 bina ve 636 salon kullanıldı. İşte, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonuç tarihi...

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Öne Çıkan Video

Oğlu Kadıköy'de öldürülen İtalyan şef NTV'ye konuştu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...