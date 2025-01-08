2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi yayımlandı

2025 yılının başlaması ile bu yılın KPSS oturum tarihleri de gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla 2025 Lisans KPSS oturumlarını bekleyen memur adayları, söz konusu sınavların başvuru ve oturum tarihini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM 2025 KPSS takvimi...



2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS OTURUM TARİHLERİ



KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.



KPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.