2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek sınavların 2025 oturumlarına dair araştırmalar hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet memuru olabilmek amacıyla ilk adımı atmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini dikkate alacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman?
2025 yılının başlaması ile bu yılın KPSS oturum tarihleri de gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla 2025 Lisans KPSS oturumlarını bekleyen memur adayları, söz konusu sınavların başvuru ve oturum tarihini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM 2025 KPSS takvimi...
2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Kpss
- Ösym