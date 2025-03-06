2025 LGS başvuru tarihleri MEB: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) iki oturum halinde düzenleniyor ve 90 soru soruluyor. Yeni eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler 2025 LGS başvuru ve sınav tarihlerini Mİlli Eğitim Bakanlığı'ndan takip ediyor. İşte, LGS sınavı hakkında detaylar...



2025 LGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



LGS sınavı 2025 yılında 15 Temmuz tarihinde uygulanacak. Sınav için başvuur günü henüz MEB tarafından duyurulmadı fakat önceki yılın tarihleri düşünüldüğünde mart ayı sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.



LGS SINAV KAPSAMI



Bu yılki LGS'nin geçen yılki sınavdan farklı bir uygulama olmayacağı MEB tarafından açıklandı.



Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere ilk oturumda 50, ikinci oturumda 40 soru sorulacak. İlk oturum saat 09:30'da, ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. Toplamda 155 dakika süre verilecek.



Sınavın birinci oturumunda 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumunda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak.