2025 LGS için geri sayım: 2025 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 takvimi merak konusu oldu. İki oturum olarak yapılacak sınavın gelecek yıl takvimi araştırılıyor. Peki, 2025 LGS ne zaman?

2025 LGS için geri sayım: 2025 LGS ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı () her yıl sayısal ve sözel oturum olarak düzenleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav tarihlerine ulaşmak istiyor. İşte, LGS 2025 etabına dair son bilgiler...

2024 LGS NE ZAMAN?

2025 LGS oturumunun tarihi henüz belli değil.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2024 etabı 2 Haziran'da yapılmıştı.

Gelecek yıl yapılacak oturumun da benzer tarihlerde yani haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda MEB'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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