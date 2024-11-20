2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) gelecek yıl bir kez düzenlenecek. İşte, 2025-MEB-EKYS sınav ve başvuru tarihleri...



2025 MEB EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?



Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.



Sınav sonuçları ise 21 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.



2025 MEB EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



MEB EKYS başvuru işlemleri, 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.