2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2025 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 aday katılım sağladı. Organize edilen sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başlayan adayların gözü EKYS sonuç duyurusuna çevrildi. İşte, 2025-MEB-EKYS sonuç tarihi...



CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2025-MEB-EKYS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.



Adaylar ise sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



EKYS sınav sonuçları, 21 Mart tarihinde erişime açılacak.



Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

