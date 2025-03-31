2025 MEB LGS başvuruları ne zaman bitecek?

LGS'de merkezi sınav başvuru süresi uzatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava katılmak isteyen 8. sınıf öğrencileri için başvuru tarihinde uzatma yapıldı.



LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



LGS başvuruları, 2-16 Nisan tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.



BAŞVURU SÜRECİ NEDEN UZATILDI?



2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezi sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan olarak açıklanmıştı.



Ancak 2-4 Nisan tarihlerindeki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan'a kadar uzatıldı.



Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için 14 Nisan olarak belirlenen son tarih, 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.