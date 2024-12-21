2025 MSÜ başvurusu ne zaman? MSÜ sınav ve başvuru tarihi

Gelecek yılki MSÜ başvurularının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak olan sınav, şubat ayında düzenlenecek. MSÜ başvuruları ise ocak ayı içerisinde alınmaya başlanacak.



2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.



2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.