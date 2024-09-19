2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

ÖSYM tarafından gelecek yıl düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da başvuru ve oturum takvimini sorguluyor. Peki, 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca uygulanacak, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru ve oturum tarihi merak konusu oldu. İşte, 2025 MSÜ hakkında son bilgiler...

2025 MSÜ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Yakın zaman içinde 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.

2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

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